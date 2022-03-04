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  • zhanna
    Мы имеем клеточную память,для вас она не доступна.Академик Зверев п...

Что говорят регуляторы об обеспечении лекарственных препаратов в условиях санкций

Что говорят регуляторы об обеспечении лекарственных препаратов в условиях санкций

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретились с представителями фармацевтической отрасли – производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов.

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