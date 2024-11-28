Жюри Общероссийской премии «Буква А» назвало «Татар-информ» лучшим региональным СМИ

Информационное агентство «Татар-информ» по итогам IV Общероссийского конкурса-премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, строительство и недвижимость, признано лучшим региональным СМИ в категории онлайн и печать.
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