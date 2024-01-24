Победители и призеры II игр стран СНГ из Иркутской области получат до 100 тысяч рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев своим указом учредил в 2024 году премии для спортсменов и тренеров, вошедших в состав сборных команд России и завоевавших призовые места на 2-х играх Содружества Независимых Государств, которые проходили в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.