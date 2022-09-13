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Военнослужащие снайперской роты ЮВО приступили к занятиям по тактико-специальной подготовке в горах Армении

Военнослужащие снайперской роты ЮВО приступили к занятиям по тактико-специальной подготовке в горах Армении

К занятиям по тактико-специальной подготовке снайперской роты ЮВО в условиях высокогорья привлечено более 60 военнослужащих, задействовано около 10 единиц автомобильной техники.

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