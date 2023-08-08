Baza: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области сбит беспилотник ВСУ. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.