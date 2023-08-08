Газета.ру

8 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    УблюдокЧлен IIHF Ларссон...
  • Анатолий
    придуркиПутину доложили о...
  • Svetlana Kuzmina
    Ну, ни стыда, ни совести у этой Нарусовой. Вся страна против этой мадам, .... в глаза, а она утирая глаза говорит, чт...Сенатор Нарусова ...

Baza: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Baza: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области сбит беспилотник ВСУ. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх