Редчайшие машины — заводы делали их только для себя!

Сегодня в нашей рубрике «История» поговорим на интереснейшую тему – внутризаводской транспорт. Многие знатоки и просто автомобилисты со стажем наверняка вспомнят пикапы, сделанные из обычных легковых машин и использовавшиеся на многих автозаводах в качестве развозных машинок.