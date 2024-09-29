Редчайшие машины — заводы делали их только для себя!

Сегодня в нашей рубрике «История» поговорим на интереснейшую тему – внутризаводской транспорт. Многие знатоки и просто автомобилисты со стажем наверняка вспомнят пикапы, сделанные из обычных легковых машин и использовавшиеся на многих автозаводах в качестве развозных машинок.
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