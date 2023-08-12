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«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе». Защитник перешел из «Расинг Монтевидео» в июле

«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе». Защитник перешел из «Расинг Монтевидео» в июле

Моуриньо будет играть за «Сарагосу», выступающую в испанской Сегунде, в сезоне-2023/24. В ближайшее время уругвайский защитник пройдет медобследование.

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