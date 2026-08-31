«Алания» о конфликте с фанатами после игры с «Калугой»: «Провокация со стороны отдельных лиц. Вместе с фан-сообществами подтвердили договоренность о недопущении подобного»

«Алания» выпустила заявление в связи с инцидентом после матча с «Калугой». Игроки и сотрудники владикавказского клуба вступили в конфликт с болельщиками, который рисковал перерасти в драку, после ничьей с «Калугой» (1:1) в матче LEON-Второй лиги А.