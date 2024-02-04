Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков назвал две причины, почему Европа лепит из России образ врага

Песков назвал две причины, почему Европа лепит из России образ врага

Антироссийская риторика в странах ЕС объясняется стремлением западных политиков представить Россию как врага и, тем самым, с одной стороны, оправдать растущие военные расходы, а с другой - отвлечь внимание европейцев от реальных проблем.

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