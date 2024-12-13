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Орехи и чеснок: врачи в Уфе составили ТОП-5 полезных для щитовидной железы продуктов

Орехи и чеснок: врачи в Уфе составили ТОП-5 полезных для щитовидной железы продуктов

Врачи в Уфе назвал ряд продуктов, оказывающих наиболее позитивное воздействие на работу щитовидки. Медики из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили, что от работы щитовидной железы зависит функционирование разных систем организма.

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