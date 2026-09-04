Форвард «Динамо» Никонов объяснил, почему ранее не подписал контракт с клубом НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов рассказал, почему в 2024 году не подписал контракт с «Аризоной Койотс» из НХЛ.
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