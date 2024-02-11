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Спортсменки, комсомолки, просто красавицы

Спортсменки, комсомолки, просто красавицы

Студентки, рабочие, колхозницы. Из РСФСР, Киргизии, Литвы, Молдавии… Они все очень разные, но есть при этом в них что-то очень общее что их объединяет, помимо красоты и женственности… Это гармония, нежность, доброта, искренность и чистота души! .

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