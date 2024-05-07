Уволена воспитательница детсада, пнувшая ребенка

В Екатеринбурге уволили воспитательницу, которая на прогулке пнула ребенка. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании п.
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