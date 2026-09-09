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Царьград

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Рэп-артисты проведут кардио-тренировку за 400 рублей в Екатеринбурге

Рэп-артисты проведут кардио-тренировку за 400 рублей в Екатеринбурге

В эти выходные в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдут разнообразные мероприятия: рэп-тренировка под открытым небом, мастер-класс по созданию духов, соревнования по дрифту и автомобильная выставка.

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