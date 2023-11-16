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  • Андрей Бедный
    Можно подумать, что во времена СССР в какой-то стране гаджеты были ))))Тофалария. В цент...
  • Kongri
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    И что это за работа?Дворец строить?Таинственный милл...

Тофалария. В центре Сибири скрыта загадочная страна, о которой почти ничего неизвестно историкам

Тофалария. В центре Сибири скрыта загадочная страна, о которой почти ничего неизвестно историкам

В горной системе Восточный Саян, на юге Сибири, скрыта огромная и мало кому известная страна. Население Тофаларии едва превышает тысячу человек, но ее размеры впечатляют — здесь вполне могла бы поместиться Словения.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Никогда не слышала,очень интересно!!!Как же они там живут?
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11 час.
K
Kongri
Как в СССР, без гаджетов
Ответить
3 час.
Андрей Бедный
Можно подумать, что во времена СССР в какой-то стране гаджеты были ))))
Ответить
28 мин.

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