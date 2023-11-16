Тофалария. В центре Сибири скрыта загадочная страна, о которой почти ничего неизвестно историкам

В горной системе Восточный Саян, на юге Сибири, скрыта огромная и мало кому известная страна. Население Тофаларии едва превышает тысячу человек, но ее размеры впечатляют — здесь вполне могла бы поместиться Словения.
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