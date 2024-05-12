Жара до + 27 накроет Новосибирскую область в понедельник 13 мая

В понедельник, 13 мая в Новосибирске и области сохранится высокий IV класс пожароопасности. И если в воскресенье, 12 мая температура воздуха в регионе не поднималась выше +20, +21 градуса, то уже в понедельник синоптики обещают настоящую жару.