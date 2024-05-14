CNN: турне Си Цзиньпина обнажило разногласия в ЕС накануне визита Путина

Европейское турне китайского председателя Си Цзиньпина накануне визита в КНР российского президента Владимира Путина стало сигналом, что у Пекина остались хорошие партнеры в Европе, несмотря на разногласия среди государств континента.
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