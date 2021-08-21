Отношения интеллигенции и рабочих

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаОтношения интеллигенции и рабочих Мысли и по волне моей памяти В СССР в целом, хотя все один народ, рабочий класс-гегемон….Вернуться к статье158НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаГрадация чётко прослеживалась. Поэтому не каждый труд у нас в почёте по сей день. Отголоски прошлого,как не крути.АНГЕЛ АНГЕЛА как могло быть после смерти И.В.Сталина? Пришел недобитый либерал собственно ручно подписывающий расстрельные списки тысячи людей в 30 годах и заигрывающий с интеллигенцией что бы его преступления не было освещены... Тогда и начала разлагаться гнилая интеллигенция, а ну больше все больше, результат выросшие Гайдар, Чубайс, Греф, Кудрин, Горбачев, Ельцин и т.д.... А как известно дерьмо воспроизводится гораздо быстрее...Ирина ПереверзеваАвтор несколько передёргивает. Противостояние было, но иного плана. Пролетарские и крестьянские дети имели множество преференций перед потомками "гнилых" интеллигентов. К примеру: даже в конце 70-х, приехавшие из деревни, или пришедшие от станка, гораздо легче поступали в вузы. И поокончании с удовольствием носили кожаные портфели.TMTatyana MaranjyanДа, Ирина, вы правы. Кстати, именно кожаные портфели, как вы пишете, а не "кожанные" как у автора.ARanatolii660 reznikovАвтор путает интеллигенцию и Инженерно технических работников которые тоже по сути рабочие умственного труда А интеллигенция это те кто только киздит и ни хера не умеет ! Типа анекдота Командир камандует ДЕЛАЙ КАК Я ! а Политрук ДЕЛАЙ КАК Я СКАЗАЛ !Ирина ПереверзеваПриравниваете политрука к интеллигенции???Ирина ПереверзеваПолитрук - интеллигент?ARanatolii660 reznikovДля меня да Я в армии служил ! А вы ? Все признаки ! Ни хрена не умеет и не знает а всех учит ! Пользы от него как от козла молока ! Но считается военным !Аркадий АлександровМожет - где-то было по-другому - на "Красном пролетарии" рабочие высшей квалификации зарабатывали вдвое больше инженеров из отделов, и директору - при обходе - могли в глаза сказать всё, что думают. Да и дружба была не по должностям и классовой принадлежности. Один пример - умер под скальпелем (бывает такое) молодой парень, водитель - весь завод по факту не работал, все плакали, поминали и похоронили, как члена политбюро - колонна машин в сопровождении гайцов. Братство было, а сейчас - всё как-то больше скотство.TMTatyana MaranjyanНекоторое противостояние было, но сваливать это на советские времена просто глупо. Именно тогда такое братство, о котором вы пишете, было возможно. А разделение общества по принадлежности к разным классам было всегда. Кроме того, сам автор уж никак не тянет на мальчика из образованной семьи, слог выдает человека малообразованногоОЛЕГ VinogradovУ колхозе на уборочной все были равны ( водку и пиво пили на равных)!Nikolia VovchenkoКак "интересно"...И как автор додумался обобщить такую галиматью?Следующий раз стоит ждать от него размышлений о отношениях БОМЖей и людей живущих в домах(квартирах)...ААлексейАвтор абсолютно правильно поднял эту тему. Разумеется она намного глубже. В отношения между людьми должно быть взаимоуважение и надо быть мастером-творцом в своей профессии, будь ты хоть инженером, хоть плотником. А началось расслоение общества после уничтожения морали - Законов Дарма, в результате, искажения Ведийской Традиции наших предков, а затем насильного насаждения Христианства.VPValery PedanСтрого говоря - интеллигент, это понимающий (!), мастер своего дела. Независимо, рабочий это, или инженер, или военный. Таково изначальное значение этого слова. Но в силу малообразованности (а также для легкости управления - дураками-то легче управлять) в нашем обществе сложилось извращенное представление не только об интеллигентах, но и о труде вообще. Человек, создавший своим трудом ценности на сотни тысяч, миллионы, а иногда миллиарды рублей иногда даже специалистом не считался, в то время как начальники всякого рода, горлопаны, в силу своих служебных возможностей, получали возможность распоряжаться денежными средствами, получали высокие зарплаты, премии, делили правительственные награды. Эти господа входили в номенклатуру, а позже стали движущей силой перестройки, получив в своё распоряжение изрядные средства от государственного пирога. В то время как многие интеллигенты вынуждены были искать приложение своему мастерству за рубежом. Лишь небольшое количество специалистов было сохранено для ключевых отраслей промышленности России. Конечно, автор правильно поднял эту тему. Но до её понимания ещё далеко, очень далеко. По сути - ни автор, ни комментаторы не понимают смысл и значение интеллигентности (понимания) в судьбе общества. За что и расплачиваются...Алексей СмирновАвтор несколько путает понятия. в СССР интеллигентами были и высококвалифицированные рабочие. которые могли по знаниям заткнуть за пояс начинающего инженера. Самое интересное. что сейчас с этим ситуация вообще кардинально противоположная, рабочие на предприятиях зачастую знают больше. чем руководители (собственники) этих предприятий. которые с полным отсутствием необходимых знаний пытаются управлять технологическим процессом. Выглядит это со стороны и смешно и грустно. но ведь сейчас никому не пожалуешься.Комментировать
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