В «Яндексе» отметили замедление роста цен на новостройки в 2024 году

Темпы годового роста новостроек России в 2024 году сократились на 2,4 п.п. Замедление темпов годового роста цен на новостройки в городах-миллионниках в этом году обусловлено завершением программы массовой льготной ипотеки и адаптации девелоперов к новым условиям По итогам 2024 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 13,5% и достигла 174 тыс.