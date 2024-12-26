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В Курске автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадали 6 человек

<p style="text-align:justify"><strong>Жестким ДТП завершился вечер 25 декабря в Курске. Примерно в 17:43 автомобиль &laquo;Форд Фиеста&raquo;, за рулём которого был 20-летний водитель, влетел в остановку общественного транспорта в районе дома №47 по улице Пучковка.

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