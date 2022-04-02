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Важную доплату в 10 000 начнут оформлять по-новому в ближайшее время

Важную доплату в 10 000 начнут оформлять по-новому в ближайшее время

В ПФР сообщили о новых правилах оформления важной выплаты, которая положена некоторым россиянам. Ряд граждан может упрощенно оформить доплату в 10 тысяч рублей уже сейчас.

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