"Уж сколько раз твердили миру"- В.В.Путина просчитать невозможно

В очередной раз Владимир Владимирович удивил. Нет, не верное слово, ПОРАЗИЛ всех, кто пытается делать прогнозы, просчитывать его ходы, делать ставки, опираясь на свои знания, с уверенность доказывать, что он-то видит и понимает, как будет лучше для страны, для народа.