Макрон решил создать комиссариат по защите самых маленьких

Управление верховного комиссара по делам детей должно послужить делу защиты самых маленьких французов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обосновав причину создания этого комиссариата, 29 декабря пишет французский журнал Le Point.
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