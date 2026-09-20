В Белгородской, Брянской, Тверской областях врио губернатора побеждают на выборах с большим отрывом

Александр Шуваев в Белгородской области набрал 67,31% голосов по итогам обработки 1,68% протоколов, Егор Ковальчук в Брянской области – 82,64% после обработки 0,29% протоколов, Виталий Королёв в Тверской – 92,05% по итогам обработки 0,09% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра ЦИК 20 сентября 2026 года, в воскресенье.