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Царьград

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Мельникова оценила подготовку сборной России к чемпионату мира 2026

Мельникова оценила подготовку сборной России к чемпионату мира 2026

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала о старте сборов российских гимнасток перед чемпионатом мира в Роттердаме с 17 по 25 октября.

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