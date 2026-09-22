BMW 7 серии G70 в России: эксклюзивные седаны за 24,8 млн рублей — что внутри?

В России только что развернулось настоящее шоу: дилеры Москвы и Санкт-Петербурга теперь предлагают к покупке обновлённые BMW 7 серии поколения G70 — те самые, что дебютировали на мировом рынке весной 2026 года.
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