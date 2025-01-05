Флавио Бриаторе объяснил досрочный уход Эстебана Окона из Alpine

AlpineБывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе, который вернулся в паддок чемпионата мира в роли исполнительного консультанта Alpine, объяснил, почему французский гонщик Эстебан Окон не смог провести финальный этап сезона-2024, уступив на Гран При Абу-Даби свой болид будущему пилоту Alpine австралийцу Джеку Дуэну.