Офтальмолог Крюкова объяснила, как избежать снежной слепоты

Офтальмолог Анна Крюкова предупреждает об опасности снежной слепоты летом. Ультрафиолетовое излучение, отраженное от воды, может вызвать ожог роговицы, симптомы которого проявляются спустя несколько часов.
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