Я Насосала, А Ты Заработай! (ВИДЕО)

Зачастую видя за рулём дорогого автомобиля девушку модельной внешности, первое, что приходит в голову среднестатистическому обывателю, так это то, что она заработала на персональное транспортное средство совсем не умом.
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