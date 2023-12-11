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Чехи выставляют спортсменов из РФ на посмешище: разработана форма унижающая спорт РФ
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Если правительство,спорткомитеты не уважают свою страну,позволяя издеваться над ней,то за что же русских будут уважать другие? Так чему тут удивляться,что к России так относятся! Что то в 1980г. им и в голову не пришла такая мысль с формой! А сейчас можно,потому что знают,что всё Россия схавает!
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Что с чехов возьмёшь?
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3 час.
Сергей 166
Как и в 1939 удобно легли под хозяина-немца. Был у них один настоящий- Свобода. И бравый солдат Швейк. И если Прагу освободили амеры, то дальше можно не продолжать. Изделия № 2.
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1 час.
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