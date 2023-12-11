Чехи выставляют спортсменов из РФ на посмешище: разработана форма унижающая спорт РФ

Лариса Голубицкая

Если правительство,спорткомитеты не уважают свою страну,позволяя издеваться над ней,то за что же русских будут уважать другие? Так чему тут удивляться,что к России так относятся! Что то в 1980г. им и в голову не пришла такая мысль с формой! А сейчас можно,потому что знают,что всё Россия схавает!