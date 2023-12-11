Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов 12 декабря — в дату 30-летней годовщины главного закона России — поздравили сограждан с Днем Конституции.
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