Галузин: шаги Армении приведут к невозврату единого оборонного пространства с РФ

Необдуманные шаги Армении могут сделать невозможным возврат к общей работе по созданию единого оборонного пространства с Российской Федерацией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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