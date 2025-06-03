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Активность общества для безопасности не менее важна, чем действия спецслужб

Активность общества для безопасности не менее важна, чем действия спецслужб

﻿﻿Более 600 тысяч новых граждан России в 457 населенных пунктах Запорожской области и 200 тысяч жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.

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