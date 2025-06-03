Активность общества для безопасности не менее важна, чем действия спецслужб

Более 600 тысяч новых граждан России в 457 населенных пунктах Запорожской области и 200 тысяч жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии