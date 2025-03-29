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Царьград

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ХАМАС готов освободить заложников ради перемирия на Ид аль-Фитр

ХАМАС готов освободить заложников ради перемирия на Ид аль-Фитр

ХАМАС может освободить нескольких заложников, включая израильского солдата, в обмен на прекращение огня во время праздника Ид аль-Фитр в секторе Газа.

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