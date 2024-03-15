Если вы любите высокие однолетники с яркими цветками, титония — то, что вам нужно

Если вам нравятся высокие однолетники с яркими цветами, Титония – идеальный выбор. Вынослив, неприхотлив, засухоустойчив – его можно рекомендовать начинающим дачникам и садоводам, у которых нет времени на уход за растениями, но хочется по-настоящему красивой клумбы.
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