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Российские военные за 12 часов сбили 80 украинских БПЛА

Российские военные за 12 часов сбили 80 украинских БПЛА

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press МО: средства ПВО за 12 часов уничтожили над Россией 80 украинских беспилотников Анна Кабанова Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние 12 часов уничтожили 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

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