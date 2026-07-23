Pravda Komsomolskaya/Global Look Press МО: средства ПВО за 12 часов уничтожили над Россией 80 украинских беспилотников Анна Кабанова Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние 12 часов уничтожили 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.
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