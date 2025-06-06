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Евросоюз прекращает беспошлинный ввоз украинских товаров

Евросоюз прекращает беспошлинный ввоз украинских товаров

Европейский Союз прекратил беспошлинный импорт товаров из Украины, согласно решению, опубликованному в официальном журнале ЕСЕвропейский Союз прекратил беспошлинный импорт товаров из Украины, согласно решению, опубликованному в официальном журнале ЕС.

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