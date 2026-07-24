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Царьград

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В Самаре за свалку в поселке Мясокомбинат грозит штраф до 40 тыс. рублей

В Самаре за свалку в поселке Мясокомбинат грозит штраф до 40 тыс. рублей

В Советском районе Самары в ходе экологического рейда зафиксированы новые случаи незаконного складирования отходов на территории несанкционированной свалки в поселке Мясокомбинат.

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