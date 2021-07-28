Сенаторы США пригрозили блокировкой назначений из-за «Северного потока - 2»

Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в Минфин США в том случае, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против проекта газопровода «Северный поток 2», сообщает агентство Bloomberg.
Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в Минфин США в том случае, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против проекта газопровода «Северный поток 2», сообщает агентство Bloomberg.
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