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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов: «Для меня легенды – это чемпионы мира и Европы. А у нас что? Помню футбол времен Яшина, а все остальное Тот же Мостовой – это не Пеле и не Месси»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не считает Александра Мостового легендой футбола.

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