Мэр японской Цусимы определился с позицией по поводу хранилища ОЯТ

Отказаться от участия в исследовании возможности создания места окончательного захоронения высокоактивного отработавшего ядерного топлива намерен мэр города Цусимы (Нагасаки) Наоки Хитакацу, 27 сентября сообщает агентство Kyodo News.
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