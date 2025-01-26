Трамп отменил программу безвиза для украинских беженцев, по которой в Штаты въехали 150 тысяч человек

Как пишет NYT, США приостановили прием иммигрантов, включая украинцев. По данным издания, один из руководителей Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разослал директиву с требованием немедленно прекратить принятие окончательных решений о заявках на проживание по программам, которые сейчас пересматривает администрация Дональда Трампа.