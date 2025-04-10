Проекта Ленинской линии метрополитена в Новосибирске больше не существует

НОВОСИБИРСК, 10 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске проект Ленинской линии метро, где планировали построить станции на левобережье, в том числе «Площадь Станиславского», стал неактуален из-за слишком длительного срока реализации.
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