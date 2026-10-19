Первые слабые колебания ожидаются уже 20 октября Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о двух основных периодах геомагнитной активности, которые ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лишь четверых из ...
- МЕ В Госдуме предлаг...
- Y Врач раскрыла, ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым