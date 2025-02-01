Попытка №3 или Как спасительница отмывала щенка от мазута…

Эту необычную историю со счастливым концом поведала нам Елена. Выйдя утром на работу, она заметила на улице небольшого пёсика, который был полностью с ног до головы в мазуте! Оказалось, что бедняжка бегает в этом районе уже 2 дня подряд.
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