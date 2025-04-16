БлокнотРУ Ни для кого не секрет, что официальный Ереван всячески демонстрирует отход от союзных отношений с Россией в пользу мнимого сближения с Западом.
«Народ Армении выберет Россию»: армянская оппозиция объединяется против прозападного поворота Пашиняна
Комментарии
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Гарибян Сусанна
"Верить ереванским армянам нельзя от них все беды" Так говорила моя свекровь, мудрая женщина, медик, дочь знатного рода Мирзоян. Был у неё дом пристроенный к родовой башне, было образование, уважение соседей, даже мирзояновский родник к которому за водой приходили все жители деревни. Было отдельное родовое кладбище, а на старости лет потеряла она всё из-за политических игр ереванских армян и склок с азербайджаном на земле которого приютили местные армян, бежавших от геноцида. Армения их не приняла, а карабахцы представили им убежище.
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10 час.
Балу -
На хер на хер таких друзей... Нам бы от тех, которые как тараканы по всей России расползлись избавиться... А то и "кормят они всю Россию", и "одевают они всю Россию"... И даже "отдыхает вся Россия" у них... Да ещё при этом предъявляют в качестве претензий наркотические бредни о национальной принадлежности российских территорий... Да и органа власти окопалось их, вредителей и взяточников, изрядно...
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5 час.
Александр _
Армяне сами выбирают себе руководителя. Если не согласны с его политикой, то зачем опять его выбирали?
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5 час.
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