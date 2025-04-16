«Народ Армении выберет Россию»: армянская оппозиция объединяется против прозападного поворота Пашиняна

Гарибян Сусанна "Верить ереванским армянам нельзя от них все беды" Так говорила моя свекровь, мудрая женщина, медик, дочь знатного рода Мирзоян. Был у неё дом пристроенный к родовой башне, было образование, уважение соседей, даже мирзояновский родник к которому за водой приходили все жители деревни. Было отдельное родовое кладбище, а на старости лет потеряла она всё из-за политических игр ереванских армян и склок с азербайджаном на земле которого приютили местные армян, бежавших от геноцида. Армения их не приняла, а карабахцы представили им убежище.

Балу - На хер на хер таких друзей... Нам бы от тех, которые как тараканы по всей России расползлись избавиться... А то и "кормят они всю Россию", и "одевают они всю Россию"... И даже "отдыхает вся Россия" у них... Да ещё при этом предъявляют в качестве претензий наркотические бредни о национальной принадлежности российских территорий... Да и органа власти окопалось их, вредителей и взяточников, изрядно...