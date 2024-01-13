Global Look Press/U.S. Army/Keystone Press Agency Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну в мире, осуществившую наибольшее число иностранных интервенций.
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