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В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию

В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию

Global Look Press/U.S. Army/Keystone Press Agency Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну в мире, осуществившую наибольшее число иностранных интервенций.

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