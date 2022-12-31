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Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян, опередив Федорова

Евгений Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян. Форвард «Питтсбурга» забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Нью-Джерси» (2:4).

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