Причины обрушения автомобильного моста в Чулымском районе назвали дорожники

По данным дорожников, мост с поселке Базово через реку Карасук в этом году обследовали дважды. Весной 2023 года эксперты выявили частичное отсутствие перильного ограждения, трещины в асфальтобетоне, частичное разрушение деформационного шва и системы водоотвода на подходе к мосту.