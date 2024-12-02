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Врачи помогли Пелагее перед концертом в родном Новосибирске

Врачи помогли Пелагее перед концертом в родном Новосибирске

Артистка заболела перед выступлением в родном городе, который завершал её тур по России.Концерт певицы Пелагеи в Новосибирске, которым она завершала тур по России, оказался под угрозой срыва из-за болезни, но ей на помощь пришли врачи и родная земля.

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