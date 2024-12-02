Врачи помогли Пелагее перед концертом в родном Новосибирске

Артистка заболела перед выступлением в родном городе, который завершал её тур по России.Концерт певицы Пелагеи в Новосибирске, которым она завершала тур по России, оказался под угрозой срыва из-за болезни, но ей на помощь пришли врачи и родная земля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии